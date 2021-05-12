بلينكن يعرب عن دعم أمريكا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه إزاء وابل الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

وأبدى، في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية، تعازيه في الأرواح التي فقدت نتيجة لذلك، وأكد ودعم الولايات المتحدة القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال البيان: "ناقش الوزير (بلينكن) ورئيس الوزراء (نتنياهو) العنف الجاري في القدس، وجدد الوزير دعوته لجميع الأطراف لتهدئة التوترات ووقف العنف".

وأضاف: "شدد الوزير على ضرورة أن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش بأمان وأمان، فضلاً عن التمتع بتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية".

وتابع أن بلينكن ونتنياهو أشارا إلى الشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والتزما بالعمل معا لمواجهة التحديات المقبلة".

كان البيت الأبيض كشف ليلة أمس أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، ناقش مع مسؤولين في الحكومة المصرية الوضع في غزة والقدس، وبحث اتخاذ خطوات لاستعادة الهدوء خلال الأيام المقبلة لليوم الثالث على التوالي، تتبادل فصائل فلسطينية في غزة وإسرائيل إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 53فلسطينياوسبعة إسرائيليين.