عمرو محمود ياسين يحسم الجدل حول تعديل نهاية «اللي ملوش كبير»

أكد المؤلف عمرو محمود ياسين، عن عدم تغييره لنهاية مسلسل "اللي ملوش كبير"، بعد وجود تكهنات بشأن تعديل النهاية، وبدأ الجمهور يطالبه بذلك، مشددا أنه لا يخالف المنطق ولا ضميره من أجل إرضاء الناس.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلا: "الدم بيجيب دم، والافترا والبلطجه عمرهم ما يحموا إنسان أو يضمنوا له حياة سعيدة أو مريحة، اللي عايز يتوب يتوب.. بس مش بعد خراب مالطة".

وأضاف: "عشان كده في شطر في التتر بيقول واللي يختار غلط سكوته يدمره.. بمعني أن اللي يختار غلط و يفضل ساكت على غلطة.. مع الوقت هيتدمر وده اللي حصل مع الخديوي في الحلقتين اللي فاتوا راح منه أخوه وراح صديق عمره وراح الجنين اللي كان في بطن أمه".

وأوضح عمرو محمود ياسين قائلا: "دي النتيجه الطبيعيه أما بقى اللي كان مستني قصة حب بين بلطجي كيوت وست حلوه ومتضايق وبيقولي إحنا بنتفرج عشان نتبسط وزعلانين مني قوي فا أحب أقلك إن ده مسلسل تراجيدي.. أنا مش بعمل نهايات على الكيف يا جماعة.. أنا بعمل النهاية اللي أشوفها منطقية واللي عايز يتبسط وهيه وكده يروح دريم لاند مثلا".

مسلسل "اللي ملوش كبير"، من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، ومن إخراج مصطفى بكري.