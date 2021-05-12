كتائب القسام تعلن مقتل قيادي عسكري بارز فيها في غارة إسرائيلية على غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، عن مقتل قيادي عسكري بارز فيها في غارة إسرائيلية على غزة.

وقالت الكتائب في بيان صحفي إنها "تزف باسم عيسى قائد لواء غزة في القسام، وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة".

ولم تورد كتائب القسام أي تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "نفذ عملية معقدة وفريدة من نوعها للقضاء على عدد من القادة الكبار في حماس في مدينتي غزة وخانيونس يشكلون جزءا مهما من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس محمد الضيف".

ويتصاعد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة لليوم الثالث على التوالي وسط دمار واسع في القطاع وارتفاع مستمر في حصيلة القتلى والجرحى الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع إلى 53 من بينهم 14 طفلًا وثلاث سيدات و304 إصابات بجراح مختلفة.

وذكرت الوزارة أن 43% من ضحايا القصف الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء جراء الاستهداف المتعمد للمنازل والأحياء السكنية المكتظة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن أنه قصف أكثر من 500 هدف في قطاع غزة فيما رصد إطلاق 850 قذيفة صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية.