أبوظبي توصي كبار السن والأطفال أقل من 12 عاما بتجنب الذهاب لصلاة العيد

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة، الإجراءات الوقائية لعيد الفطر 2021، حرصاً على الصحة العامة، وحفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الأربعاء، أوصت اللجنة كبار المواطنين والمقيمين فوق سن الـ60 والأطفال أقل من 12 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة بتجنب الذهاب لصلاة العيد حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وإخراج زكاة الفطر عبر التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية للهيئات الخيرية الرسمية المعتمدة في دولة الإمارات.

كما دعت اللجنة المصلين إلى الالتزام بالوضوء في المنزل وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، ولبس الكمامة في جميع الأوقات، والالتزام بالتباعد الجسدي.