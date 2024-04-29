 ارتفاع نسبة توريد القمح المحلى إلى 130% نتيجة انخفاض الأسعار العالمية - بوابة الشروق
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ارتفاع نسبة توريد القمح المحلى إلى 130% نتيجة انخفاض الأسعار العالمية

السيد علاء وإسلام عبد المعبود
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 6:43 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 6:43 م

مصدر: معدل التوريد سيتخطى المليون طن اليوم

التموين: تقليل الاستيراد فى حالة تخطى المستهدف استلامه من القمح

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