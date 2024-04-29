ارتفاع نسبة توريد القمح المحلى إلى 130% نتيجة انخفاض الأسعار العالمية

أعلن مصدر مسئول فى وزارة الزراعة، ارتفاع نسبة توريد القمح المحلى إلى الحكومة الموسم الحالى بنحو 130% خلال الأسبوعين الماضيين، مقابل نفس الفترة من العام الماضى، مسجلة توريد 900 ألف طن منذ بداية الموسم فى 15 أبريل الجارى وحتى أمس الإثنين، مقابل 390 ألف طن نفس الفترة فى موسم 2023.

وأكد المصدر، لـ«الشروق»، أن أسعار التوريد المحلى للقمح أصبحت أعلى من السعر العالمى خلال الوقت الحالى، مما أدى إلى إقبال المزارعين على التوريد لصالح الحكومة بمعدلات تفوق نسب وكميات التوريد فى العام الماضى بـ«مرة ونصف»، لافتا إلى أن معدل التوريد سيتخطى المليون طن اليوم الثلاثاء.

من جهته، أكد معاون وزير التموين للمشروعات، أحمد كمال، أن معدلات التوريد للقمح المحلى فى زيادة يومية، بكميات تصل إلى 120 ألف طن، وفى حالة زيادة التوريد عن المعدل المستهدف البالغ 3.5 مليون طن خلال نهاية الموسم، سوف نقلل معدل الاستيراد من الخارج، مؤكدًا أن صرف مستحقات المزارعين يتم بشكل عاجل.

وأضاف كمال، لـ«الشروق»، أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح فى مصر آمن تماما، قائلا: «لدينا احتياطى من القمح يكفى لـ4.5 شهر»، ويزيد يوميًا مع التوريد المحلى للقمح، مؤكدًا عدم رصد أية شكاوى من المزارعين خلال عمليات التوريد.

وفى السياق، أعلنت وزارة التموين، ارتفاع معدل توريد القمح من المزارعين إلى 900 ألف طن قمح حتى الآن، عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، موضحة أن هذه الكميات تمثل 30٪ من المستهدف توريده خلال الموسم الحالى 2024، والذى يصل إلى 3.5 مليون طن .

وقرر وزير التموين، على المصيلحى، إضافة فترة مسائية فى نقاط الاستلام والتجميع والتى يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، بخلاف الفترة الأولى والتى تبدأ من 8 صباحًا وحتى 7:30 مساء.

ووجه الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلى، خلال 48 ساعة بحد أقصى، لتحفيز المزارعين على التوريد.

من جهته، قال الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ياسر توفيق، أن الشركة تستهدف استلام 100 ألف طن قمح محلى من المزارعين خلال موسم التوريد الجارى، مضيفا أن الطاقة التخزينية الإجمالية للشركة تقدر بنحو 13 ألف طن .

وأضاف توفيق، نظرًا لأن شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة مقرها محافظة الجيزة، وهى غير منتجة للقمح، تم التوجيه والموافقة على تسوق الأقماح من المحافظات الأخرى للشركة طبقا للقرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024.

وأوضح، أنه تم التوجيه باعتماد 20 نقطة استلام وتجميع وفرز بسعة إجمالية 140 ألف طن قمح فى 7 محافظات هى: «محافظات الجيزة بـ7 نقاط، والإسكندرية نقطة، وبنى سويف نقطتين، والشرقية 4 نقاط، وكفر الشيخ نقطتين، والدقهلية نقطة، والقاهرة 3 نقاط».

ولفت إلى استلام 32 ألف طن منذ بدء التوريد فى 15 أبريل وحتى صباح اليوم من المزارعين بتلك المحافظات، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لتوفير الأقماح المحلية كاحتياطى استراتيجى يخدم عملية الطحن لتوفير الدقيق لمحافظتى القاهرة والجيزة.

وأشار توفيق إلى أن القرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024، قام بتعديل درجات النقاوة وزيادتها بنحو 0.5٪، مع إضافة 50 جنيهًا على سعر التوريد، مما شجع الموردين والتجار والمزارعين على زيادة عمليات التوريد، بجانب وعى المزارع والمورد لتوريد الأقماح المحلية لحساب الدولة لما يعود عليه بمردود جيد وهو الخبز المدعم.