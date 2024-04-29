وزير خارجية أمريكا: حماس أمامها عرض سخي للغاية بشأن غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن حركة حماس أمامها عرض "سخي للغاية" بشأن وقف إطلاق في قطاع غزة بعد 206 أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف بلينكن خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض "حماس أمامها مقترح سخي للغاية من جانب إسرائيل، وفي هذه اللحظة الشيء الوحيد الذي يقف بين أهالي غزة ووقف إطلاق النار هو حماس، وعليها أن تقرر وبسرعة، ومن ثم فنحن نتطلع إلى هذا، ويحدوني الأمل في اتخاذها القرار السليم".

وأكد الوزير الأميركي أن "أسرع طريقة لإنهاء هذا هو وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وكما قلت أنت فهناك جهود كبيرة بُذلت، وأود هنا أن أشكر بشدة أصدقاءنا من قطر ومصر الذين يلعبون دورا أساسيا للوصول إلى هذا الوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

وتابع قائلا "عازمون على فعل كل ما بوسعنا لإنهاء المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نراها كل يوم في غزة بين الأطفال والنساء والرجال المحاصرين وسط قتال رهيب من صنع حماس".

وقال بلينكن "ندعم بشدة إسرائيل وجهودها لضمان ألا يقع هجوم مماثل لما جرى في السابع من أكتوبر مرة أخرى".