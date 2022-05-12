جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة شاملة بقرية شرقي سمهود بمركز أبوتشت

نظمت جامعة جنوب الوادي قافلة شاملة متعددة التخصصات بقرية شرقي سمهود بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتم الكشف على 825 حالة.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، أن القافلة شملت قافلة طبية بشرية وبيطرية وندوات قام بها متخصصون من كلية التربية والحاسبات والمعلومات وصندوق مركز تعليم الكبار بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن القافلة الطبية قام بها أطباء متخصصين ومتميزين في مختلف التخصصات من كلية الطب البشرى بالجامعة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن القافلة أجرت الكشف وصرفت العلاج المجاني لـ 825 حالة، وأن الحالات جاءت كالتالي عدد (250) رمد، وعدد ( 25 ) نساء وتوليد، وعدد (20) أنف وأذن وحنجرة، وعدد ( 40) جلدية وعدد (30) نفسية وعصبية، وعدد (30) أطفال وعدد(200) باطنة، وعدد (230) عظام، بالإضافة إلى بحث عدد (4) حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما قامت القافلة البيطرية بعلاج العديد من الحيوانات مثل الأبقار والجاموس والأغنام، وغيرها مما تردد على القافلة.

ووزع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الملصقات والتوعية بمخاطر الإدمان على صحة الفرد وتأثيره على الأسرة والمجتمع.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة أجرت ندوات تثقيفية لأهالي القرية.