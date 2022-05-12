نظمت جامعة الفيوم زيارة ميدانية لعدد من طلاب الجامعة للتعرف على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، ومنها مشروعات حياة كريمة بقري مركز إطسا بالفيوم، بالإضافة إلى زيارة مدينة الجلالة، وذلك لتعريف الشباب بالمشروعات القومية التي تم إنشائها والجاري تنفيذها.

وصرح الدكتور ياسر حتاته، بأن تلك المبادرة تأتي بناءً على توصيات المجلس الأعلى للجامعات، وفي إطار حرص القيادة السياسية على غرس قيم الانتماء لدى الشباب، من خلال تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية التي تم الانتهاء منها، والمشروعات الجاري تنفيذها.

وأشار إلى أن هناك برنامجًا موازيًا يتم بالتنسيق مع محافظة الفيوم، لتنظيم زيارات ميدانية لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" في محافظة الفيوم خلال شهر مايو الجاري أيضا.

وأوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة الجامعة لتنظيم عدد من الزيارات للطلاب، بهدف التعرف على المشروعات القومية والمدن والإنشاءات الجديدة التي أنجزتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن زيارة الطلاب مدينة الجلالة جاءت بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي بالجامعة، وأن برنامجها شمل زيارة المدينة، وجامعة الجلالة وبعض الأماكن الترفيهية الجديدة في مدينة الجلالة.