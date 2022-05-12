أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية التنسيق بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين؛ لشن حملات على الأسواق ومنافذ وأماكن بيع اللحوم والدواجن والأسماك بمراكز وقرى المحافظة وذلك للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية واللحوم والمذبوحات والاطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك للحفاظ على صحة المواطنين ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين، لافتا إلى تحرير 27 مخالفة ومحضر وضبط 1.5 طن مضبوطات متنوعة غير صالحة خلال شهر.

وأوضح الدكتور ممدوح كامل بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه تم شن 13 حملة بالاشتراك والتعاون بين إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة الدكتور ناصر حسين التابع لمديرية الطب البيطري مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة الإدارية والرقابة التجارية ومديرية التموين، وذلك خلال شهر أبريل الماضي وهو ما أسفر عن تحرير 27 مخالفة ومحضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضبط 1.5 طن مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية من بينها 986 كيلوجراما لحوم مضبوطة غير صالحة و412.5 كيلو دواجن وطيور غير صالحة وسحب عينات فضلاً عن ضبط 26.5 كيلو كبدة غير صالحة و162 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك.

وأكد أنه تم الكشف على اللحوم والدواجن والأسماك التي يتم توريدها إلى المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمستشفيات المركزية وإدارة قوات الأمن المركزي وسجن أسيوط العام بكميات تصل إلى 18.5 طن لحوم بلدية ومستوردة تقريبا، و10.5 طن دواجن و69 كيلو جراما أسماك، بالإضافة إلى المرور على 20 مجزرا؛ لمتابعة العمل بها والمذبوحات التي وصلت إلى عدد 5335 حيوانا كبيرا و12850 من الدواجن.