أول تعليق من عبدالكبير الوادي على مفاوضات الزمالك

أكد عبدالكبير الوادي لاعب نادي سموحة، أن فوز فريقه على منافسه الاتحاد السكندري بخماسية لم يكن متوقع قبل المباراة، مشددًا على احترامه الكبير لزعيم الثغر.

وتابع نجم سموحة في تصريحات تليفزيونية: «لم نتوقع الفوز بنتيجة عريضة في هذه المباراة، خصوصًا أن اللقاء هو ديربي الإسكندرية، ودائمًا ما يشهد ندية في الأداء، وآخر مباراة جمعت الفريقين انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل طرف».

وأكمل عبدالكبير الوادي: «هزيمتنا أمام بيراميدز في المباراة الأولى مع عبدالحميد بسيوني كانت بسبب رحيل أحمد سامي ووجود مدرب جديد للفريق، لكن الآن بدأنا في حفظ طريقة لعب بسيوني وجاءت الاستجابة سريعة بالفوز على الاتحاد».

وعن مفاوضات الزمالك للتعاقد معه، أكد الوادي أنه لا يعلم شىء عن هذه الأمور، مؤكدًا أن الحديث عن أي أمور تعاقديه تكون من خلال وكيل أعماله، مشددًا على تركيزه في تطوير أدائه وتحقيق أرقام قوية مع فريقه الحالي.

وأتم: «أرحب بالطبع بالانتقال للزمالك أو الأهلي لأنهم مستوى أعلى في كرة القدم، وكل لاعب يطمح للعب في مثل هذه الأندية».