بدء تسجيل المرشحين لانتخابات الأول من يونيو في كوريا الجنوبية

بدأ اليوم الخميس تسجيل المرشحين الذين يعتزمون خوض الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية التكميلية المقررة في الأول من يونيو في كوريا الجنوبية، التي يتوقع أن تكون مؤشرا مبكرا لحكومة الرئيس يون سوك-يول.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، بأن اللجنة الوطنية للانتخابات سوف تتلقى طلبات تسجيل المرشحين اليوم وغدا، قبل بدء فترة الحملة الانتخابية الرسمية يوم 19 مايو التي تستمر لمدة 13 يوما.

وسيتم انتخاب عدد من المسؤولين في مناصب عمد المدن وحكام الأقاليم، فضلا عن أعضاء المجالس المحلية ورؤساء مكاتب التعليم في أنحاء البلاد. وتعد انتخابات المدن والأقاليم الكبرى، مثل سول وإقليم "كيونج كي"، من السباقات الرئيسية في الانتخابات المحلية.

وتحظى انتخابات هذا العام بالمزيد من الاهتمام، حيث سيتم انتخاب أعضاء لشغل 7 مقاعد في الجمعية الوطنية أيضا في الانتخابات البرلمانية التكميلية. وأعلنت شخصيات سياسية ذات ثقل كبير، من بينهم المرشحان الرئاسيان السابقان لي جيه-ميونج وآن تشول-سو، خوض الانتخابات التكميلية.

وستكون المنافسة على منصب عمدة سول بين العمدة الحالي "أوه سي-هون"، والرئيس السابق للحزب الديمقراطي "سونج يونج-كيل".