بريطانيا تسجل 9570 إصابة جديدة بكورونا و308 حالات وفاة

سجلت بريطانيا 9570 إصابة بفيروس كورونا، و208 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و338 ألفا و750 إصابة، والوفيات إلى 177 ألفا و566 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 143 مليونا و935 ألفا و535 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.