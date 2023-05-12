وزارة الدفاع الأوكرانية: تقدمنا مسافة كيلومترين في باخموت

ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن مقاتلي كييف حققوا مكاسب إقليمية، ليست بعيدة عن مدينة "باخموت" المحاصرة، في منطقة "دونيتسك" شرق البلاد.

وقالت نائبة وزير الدفاع، هانا ماليار إن "مدافعينا تقدموا كيلومترين في منطقة باخموت".

وأضافت أنه "لم يتم التخلي عن أي مواقع في المدينة، نفسها خلال الأسبوع وأن العدو الروسي تكبد خسائر كبيرة".

وكان العديد من مراسلي الحرب والمدونين العسكريين الروس، قد تحدثوا في وقت سابق عن هجمات ناجحة من قبل قوات أوكرانية، بالقرب من باخموت، إلى جانب تكهنات بشأن بدء هجوم مضاد، طال انتظاره من جانب كييف.

وتسيطر القوات الروسية على 95% من باخموت، التي كان يقطنها في السابق أكثر من 70 ألف شخص. وتم تدميرها بالكامل تقريبا في القتال.