ألمانيا: شولتس يؤكد الرغبة في الوصول إلى اقتصاد يخلو من انبعاثات الكربون

أكد مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، هدف الاقتصاد المحايد فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



وقال شولتس اليوم الجمعة، في آخر حدث كبير للحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ساحة السوق بمدينة بريمن (إحدى مدن اتحاد الهانزا القديم): "بمجرد بناء خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المسال، نتأكد الآن من طاقة الرياح، سنهتم فورا بطاقة الرياح التي سنوسعها في أعالي البحار وعلى اليابسة في محيط بريمن".



بالإضافة إلى شولتس، جاء زعيم الحزب لارس كلينجبايل، ورئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى، شتيفان فايل، لدعم رئيس البلدلة والمرشح الرئيسي للحزب، أندرياس يوفينشولته.



وقال شولتس إنه بحلول نهاية العقد سيأتي 80 % من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مضيفا: "هذه حماية بيئية، وحماية مناخية من طراز صنع في ألمانيا".



وأكد بوفينشولته أن شمال ألمانيا لديه "فرصة تاريخية ليصبح مركزا للتنمية الاقتصادية والصناعية في ألمانيا".



وأضاف أن لدى الشمال الفرصة لإنتاج كمية الطاقة المتجددة الضرورية للجمع بين الصحوة الصناعية وحماية المناخ.