السجن 15 عاما لمتهم بحيازة 9 كيلو حشيش مخدر في الإسكندرية

عاقبت الدائرة رقم 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، اليوم الخميس، "هـ.ث.م"، عامل إطارات، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 11036 لسنة 2022 جنايات باب شرقي.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخص، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب التوصل إلى أن المتهم، محل إقامته محافظة الإسكندرية، عقد العزم على ترويج كمية كبيرة من المخدرات على عملائه في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أنه ووفقًا لورود اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية للشرطة، حول قيام المتهم بعرض كمية من المواد المخدرة للبيع، انتقلت قوة أمنية إلى المكان المحدد، وأبصرت القوة المتهم بأحد شوارع دائرة القسم، ويحمل في يده حقيبة فتم ضبطه، وانتزاعها منه، وبتفتيشها تبين احتوائها على 80 طربة لمخدر الحشيش، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبتحريز المضبوطات، واقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبمواجهته أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وأوضحت التحقيقات أن تقرير المعمل الكيميائي، أظهر أن المخدرات المضبوطة بحوزة المتهم عددهم 80 طربه لمخدر الحشيش، تزن قائمًا 9 كيلو و30 جرام.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمود عيسى سراج الدين، ومدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة، حسن عمر.