تركيب 6012 عامود إنارة جديد بشوارع مدينة طور سيناء

يجري العمل على قدم وساق لتطوير منظومة إنارة شوارع مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لتحسين مستوى الرؤية للمواطنين، وحركة السيارات لتفادي وقوع أي حوادث.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إنه تم التنسيق مع شركة الكهرباء لتطوير منظومة إنارة شوارع المدينة بجميع الأحياء السكنية والقرى والوديان، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، باستخدام أحدث الأنظمة الموفرة للطاقة، وتوفير كل الخدمات للمواطنين.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أن المشروع يتضمن مد خطوط أرضية جديدة، وتركيب 6012 عامود إنارة جديد، إضافة إلى إعادة تأهيل الأعمدة القدية بتكلفة تصل إلى 7 ملايين جنيه، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع الحوادث المرورية بالطريق.

وأضاف أنه تم تكليف إدارة صيانة الكهرباء بالمرور اليومي بكل الأحياء السكنية لرصد وحصر جميع الأعطال بأعمدة الإنارة بالشوارع، وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة، لتطوير منظومة إنارة شوارع الأحياء بالمدينة باستخدام أحدث الأنظمة الموفرة للطاقة.

وأشار إلى أنه جرى الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية لحفر خطوط الكهرباء واستبدالها بأسلاك جديدة غير المتهالكة لضمان جودة شبكة الإنارة، لافتًا إلى أنه جرى التأكيد على فريق العمل بردم الحفر بكل شارع قبل الانتقال للعمل بشارع أخر، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وخاصة الأطفال.

وأكد أنه يجري تطوير شبكة الإنارة من خلال ربط الأعمدة بلوحة توزيع وتحكم واحدة لترشيد الطاقة الكهربائية المستخدمة في إنارة الشوارع أن النظام الجديد يسمح بالتحكم في إنارة شوارع من خلال شاشات العرض بالوحدة المحلية للمدينة، مما يسهم في القضاء على ظاهرة إنارة الشوارع نهارًا، كما يساعد على اكتشاف الأعطال المفاجئة وسرعة إصلاحها، إضافة إلى الحد من ظاهرة سرقة مكونات لوحات توزيع الكهرباء.