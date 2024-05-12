 شكري: متفقون مع سلوفينيا على ضرورة وقف الحرب في غزة والتوصل لحل سلمي للصراع - بوابة الشروق
الأحد 12 مايو 2024 2:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

شكري: متفقون مع سلوفينيا على ضرورة وقف الحرب في غزة والتوصل لحل سلمي للصراع

هايدي صبري
نشر في: الأحد 12 مايو 2024 - 2:20 م | آخر تحديث: الأحد 12 مايو 2024 - 2:20 م

قال وزير الخارجية سامح شكري إنه اتفق مع نظيرته السلوفينية على ضرورة وقف الحرب فى غزة والتوصل إلى حل سلمى للصراع، وتبادل المحتجزين (الأسرى).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا تانيا فايون، بمقر قصر التحرير.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبوزيد في منشور على حسابه بمنصة "إكس" إن المباحثات تناولت ملفات هامة على طاولة المباحثات، يتقدمها تعزيز التعاون المشترك وسبل وقف الحرب الجارية في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك