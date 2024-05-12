شكري: متفقون مع سلوفينيا على ضرورة وقف الحرب في غزة والتوصل لحل سلمي للصراع

قال وزير الخارجية سامح شكري إنه اتفق مع نظيرته السلوفينية على ضرورة وقف الحرب فى غزة والتوصل إلى حل سلمى للصراع، وتبادل المحتجزين (الأسرى).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا تانيا فايون، بمقر قصر التحرير.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبوزيد في منشور على حسابه بمنصة "إكس" إن المباحثات تناولت ملفات هامة على طاولة المباحثات، يتقدمها تعزيز التعاون المشترك وسبل وقف الحرب الجارية في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



