أسيوط: إزالة 8 تعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء بمراكز أسيوط وصدفا وحي شرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة 8 تعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء في مهدها بمركزي أسيوط وصدفا وحي شرق ضمن حملات الإزالة المستمرة لاسترداد حق الشعب وللحفاظ على الارض الزراعية لتوفير الأمن الغذائي للشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع مخالفات البناء.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ ازالة 4 حالات بناء مخالف بقري المطيعة ونجع سبع ومنقباد بمركز أسيوط ومصادرة معدات البناء، بمشاركة العميد عبدالرحمن حسين رئيس مركز ومدينة اسيوط ورؤساء القرى ومسئولى الاشغالات والازالات بالمركز.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء بمنطقة الوليدية برئاسة سيد عبد الجواد رئيس حي شرق ونوابه، حيث تم فك الشدة الخشبية لسقف الدور الثاني العلوي منطقة الوليدية أمام مخزن الأنابيب، وإزالة سقف الدور الرابع العلوي بمنطقة الوليدية خلف محطة الصرف، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وترأس ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا، حملة مكبرة لازالة 2 حالة تعد على أراضي زراعية في مهدها بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا، بمشاركة مسئولي الإزالات والإشغالات وبمشاركة معدات الحملة المكيانيكية للمركز، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ ما يلزم من إجراءت قانونية.

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة بجميع أجهزتها لا تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي دون تراخيص، مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات.

وحث المواطنين على الحفاظ على الارض الزراعية لانها مصدر الأمن الغذائي للشعب.

كان محافظ أسيوط، قد أعلن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي تليجرام و واتس آب رقم (01066628906)، رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.