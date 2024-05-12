بوريل: على إسرائيل ضمان سلامة المدنيين في رفح

صرح الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، بأن "إسرائيل ملزمة بضمان سلامة المدنيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا للقانون الدولي".

وكتب بوريل عبر منصة "إكس": "إجبار المدنيين على إخلاء رفح إلى مناطق غير آمنة، أمر غير مقبول، وعلى إسرائيل التزام بموجب القانون الدولي بضمان سلامة المدنيين".

كما دعا إسرائيل إلى عدم القيام بعملية برية في رفح، وشدد على أن "هذا سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة بالفعل"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، قد دعا إسرائيل في وقت سابق، إلى عدم القيام بعملية عسكرية في رفح، ووصف إجبار المدنيين على إخلاء المدينة إلى مناطق غير آمنة بأنه غير مقبول.