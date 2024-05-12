شولتس يتوجه إلى السويد غدا لإجراء محادثات مع زعماء دول الشمال الأوروبي

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يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى السويد، غدا الاثنين، لإجراء محادثات مع زعماء دول الشمال الأوروبي.

وسيشارك في هذا الاجتماع رؤساء وزراء كل من السويد والدنمارك وفنلندا وايسلندا والنرويج بالإضافة إلى المستشار الألماني.

وستدور المحادثات بالدرجة الأولى حول الوضع الأمني في أوروبا، ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا بالإضافة أيضا إلى التهديدات الهجينة مثل الهجمات السيبرانية أو الأعمال التخريبية.

ومن المقرر أن يقوم هؤلاء الزعماء بزيارة مشتركة لشركة إريكسون للتكنولوجيا، وبعد ذلك سيعقدون مؤتمرا صحفيا في وقت مبكر من مساء الغد.

وسيواصل شولتس زيارته للسويد بعد غد الثلاثاء حيث سيجري محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريترسون.