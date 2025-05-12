عون يثني على حرص أمير الكويت على مواصلة الوقوف إلى جانب لبنان

أرسل الرئيس اللبناني جوزف عون، خلال مغادرته الأجواء الكويتية في ختام زيارته الكويت بعد ظهر اليوم الإثنين، رسالة إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وشكره، معربا عن سعادته على حرص الأمير مشعل على مواصلة الوقوف إلى جانب لبنان.

وغادر عون والوفد المرافق بعد ظهر اليوم الإثنين العاصمة الكويتية، عائدا إلى بيروت في ختام زيارة رسمية التقى في خلالها أمير الدولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وكبار المسؤولين الكويتيين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وخلال مغادرته الأجواء الكويتية، أرسل الرئيس عون إلى الأمير مشعل، قائلا "يطيب لي، وأنا أغادر والوفد المرافق لي أجواء الكويت، أن أشكركم على الحفاوة التي لقيتها من سموكم خلال زيارتي لبلدكم الشقيق، والتي عكست مدى محبتكم للبنان وشعبه سواء منه المقيم في بلده أو الموجود في الربوع الكويتية الزاهرة."

وأضاف: "أعرب لكم عن سعادتي بالمحادثات البناءة والأخوية، والحرص الذي أبديتموه على مواصلة وقوفكم إلى جانب لبنان، وتطوير علاقة بلدينا في المجالات كافة التي تخدم مصالح شعبينا المشتركة".

وكان عون قد غادر إلى الكويت أمس الأحد في زيارة رسمية استمرت يومين على رأس وفد، تلبية لدعوة من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.