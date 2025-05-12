إصابة جندي إسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة شمال غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة جندي احتياط إسرائيلي، اليوم الاثنين، خلال اشتباكات مسلحة مع المقاومة شمال غزة.

وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أن الجندي أصيب بجروح طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 33 شهيدًا، و94 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 52 ألفًا و862 شهيدًا، و119 ألفًا و648 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف العدوان على غزة، إلى 2749 شهيدًا، و7607 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.