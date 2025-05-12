نائب محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بمتابعة التزام أصحاب المحال بمواعيد الغلق الصيفية

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الحملات المكبرة لرفع الإشغالات وكل التعديات على حرم الطريق والأرصفة بشوارع وميادين حى روض الفرج، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية.

وأوضح فوزى، اليوم الإثنين، أن ذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها محافظة القاهرة، لإعادة الانضباط للشوارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين على خلفية تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأن التعديات على الطريق العام واشغال الأرصفة واستغلالها فى أغراض تجارية مما يعوق حركة السير، ويسبب إزعاجا للمواطنين.

وأشار إلى أن الحملة شملت المرور على عدداً من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بنطاق حى روض الفرج، موجهًا رؤساء الأحياء بعدم السماح بأي تعديات على الطريق العام ومنع جميع أوجه التعدى والإشغال من الباعة الجائلين والمحال والمنشآت التجارية وتحقيق الردع بالطريق ورفع أي حالات تعدى على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه نائب المحافظ بمتابعة التزام المحال العامة بمواعيد الغلق الصيفية وخطط ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لعدم تكرار الخطأ مرة أخرى.