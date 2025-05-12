حصول 58 مدرسة بالبحيرة على شهادة الجودة والاعتماد التربوي

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن حصول 58 مدرسة جديدة على شهادة الجودة والاعتماد التربوي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، ليصل بذلك إجمالي عدد المدارس المعتمدة بالمحافظة إلى 505 مدرسة.

وأوضح الديب أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة العام الدراسي 2024 / 2025، وفقًا للقرار رقم 248 الصادر في 30 أبريل 2025، مشيرًا إلى أن تعليم البحيرة يواصل تحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات التعليمية، ويُعد من المحافظات المتميزة في هذا المجال.

وأكد وكيل الوزارة أن حصول هذا العدد من المدارس على الاعتماد التربوي يعكس الجهد المتواصل لقيادات ومعلمي التعليم بالبحيرة في سبيل تحسين جودة العملية التعليمية، وحرصهم على الارتقاء بالمنظومة بما يواكب التطور العلمي والتعليمي، ويسهم في تنمية المجتمع.

وأضاف أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، باعتبارها الجهة المختصة، تهدف إلى نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وتطبيق المعايير الدولية لرفع كفاءة المخرجات التعليمية وزيادة القدرة التنافسية للمدارس، محليًا ودوليًا، دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن تعليم البحيرة يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية التعليمية واستثمار الإمكانات البشرية والمادية المتاحة.