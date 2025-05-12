أمطر فريق النصر شباك ضيفه الأخدود بتسعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

جاءت الأهداف بتوقيع كل من: أيمن يحيى في الدقيقة 16، وجون دوران بثنائية في الدقيقتين 20 و52، ومارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 27، قبل أن يتألق السنغالي ساديو ماني بتسجيل أول "سوبر هاتريك" له مع الفريق في الدقائق 45+6 (من ركلة جزاء)، 59، 64، و74. واختتم محمد مران مهرجان الأهداف في الدقيقة 90+4.

ورغم غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قدّم العالمي واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، ليستعيد المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بينما بات الأخدود في موقف حرج بالبقاء في دوري المحترفين، بعد أن تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز السابع عشر.