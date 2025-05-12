وزير الرياضة يبحث مع رئيس الاتحاد الدولي للسلاح سبل تعزيز التعاون المشترك

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعاً مع عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير رياضة السلاح على المستويين المحلي والدولي.

وناقش الطرفان خلال اللقاء دراسة إمكانية انشاء أول مركز دولي للسلاح بمصر، بالإضافة إلى شراكة مع الاتحاد الدولي لتجهز مركز القياسات وتطوير الأداء عالي المستوي بالمركز الاولمبي بالمعادي، بالإضافة إلى تقديم حزمة من برامج الرعاية الفردية لعدد من اللاعبين المصريين في رياضة السلاح المحتمل تحقيقهم ميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس ٢٠٢٨، ودراسة دعم لعبة السلاح كأحد ألعاب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التي سيتم استحداثها خلال الفترة الحالية.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء على أهمية التعاون مع الاتحاد الدولي للسلاح في ظل الطفرة التي تشهدها الرياضة المصرية، مشيراً إلى أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لاستضافة البطولات الدولية في مختلف الألعاب، خاصة رياضة السلاح التي حققت إنجازات مشرفة في المحافل العالمية.

وثمن أشرف صبحي الدور الكبير الذي يقوم به عبد المنعم الحسيني على رأس الاتحاد الدولي للسلاح، مشيراً إلى سعيه من خلال هذا التعاون إلى تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، إلى جانب دعم الكوادر الفنية والإدارية في اللعبة.

ومن جانبه، أعرب عبد المنعم الحسيني عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة لرياضة السلاح، مؤكداً حرصه على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الدولي والجهات الرياضية في مصر، ودعم الخطط التي تستهدف توسيع قاعدة الممارسة وتطوير البنية التحتية للعبة.