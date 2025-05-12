 الشرطة البريطانية تحقق بشأن حريق دمر باب منزل يملكه رئيس الوزراء - بوابة الشروق
الإثنين 12 مايو 2025 8:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الشرطة البريطانية تحقق بشأن حريق دمر باب منزل يملكه رئيس الوزراء

لندن (أ ب)
نشر في: الإثنين 12 مايو 2025 - 8:24 م | آخر تحديث: الإثنين 12 مايو 2025 - 8:24 م

تجري الشرطة البريطانية تحقيقا بشأن حريق دمر باب منزل يملكه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الليلة الماضية.

وكان ستارمر قد استأجر المنزل منذ انتخابه في يوليو الماضي، ويعيش مع أسرته في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء في داونينج ستريت.

وقال جهاز الإطفاء في لندن إنه تم استدعاء رجال الإطفاء بعد الساعة الواحدة صباحا، وتم إخماد الحريق في غضون نصف ساعة.

وقالت شرطة العاصمة إن عناصرها اتي انتقلت إلى موقع الحادث وجدت أضرارا، لكن لم يصب أحد بأذى. وأضافت "نجرى تحقيقا بشأن الحريق ويتواصل الطوق الأمني المفروض بينما تستمر التحقيقات".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك