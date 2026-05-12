حسين الشحات يتعافى من إصابته قبل مباراة الأهلي والمصري

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تطورات الحالة الصحية، لحسين الشحات، لاعب الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إنبي الأخيرة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي يوم الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مجموعة المنافسة على اللقب، في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد جاب الله في تصريحات نقلها الموقع الرسمي إن حسين الشحات، بدأ المشاركة تدريجيًّا في ‏المران الجماعي للفريق مساء اليوم، الثلاثاء.‏

وأوضح جاب الله أن الشحات بدأ المشاركة في المران الجماعي بصورة تدريجية، بعد تعافيه من إصابته بكدمة قوية في الكتف، ‏تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إنبي الأخيرة ببطولة الدوري.‏

كان الشحات قد تعرض للإصابة في الكتف خلال مباراة إنبي، وفضل الجهاز الفني استبداله بين شوطي المباراة منعًا لتفاقم ‏الإصابة، وأدى تدريبات علاجية قبل الانتظام في المران.‏

وخاض الأهلي مرانًا قويًّا على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة اليوم، الثلاثاء، في إطار الاستعداد لخوض مباراة ‏المصري التي تجمع الفريقين يوم 20 مايو الجاري في ختام منافسات الموسم.‏