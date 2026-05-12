نائب وزير الصحة يبحث تطوير البنية الرقمية والتكنولوجية للمنظومة الصحية

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء، مع ممثلي شركتي WE وSTM للاستثمار، لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير البنية الرقمية والتكنولوجية للمنظومة الصحية، وتعزيز استراتيجية التحول الرقمي بما يحقق نقلة نوعية في كفاءة وجودة الخدمات الطبية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير، أكد خلال الاجتماع، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو دعم التحول الرقمي، من خلال التوسع في تطبيقات الصحة الرقمية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الطبية.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الاجتماع استعرض المعايير والضوابط المقترحة، بما يشمل الركائز التقنية وخطة التنفيذ، مع التركيز على إنشاء بنية تكنولوجية متطورة وقابلة للتوسع تدعم نظم إدارة المستشفيات، وسلاسل الإمداد الطبي، والخدمات الدوائية، بجانب تحسين تجربة المريض في مختلف مراحل الرعاية الصحية.

وشدد "الطيب"، على أهمية تكامل محاور التعاون في مجالات التشغيل وبناء القدرات والتدريب، مع ضرورة تقديم تصور متكامل يتضمن الجداول الزمنية والدراسة المالية والحلول الفنية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير حماية بيانات المرضى وأمن المعلومات.

وحضر الاجتماع، من جانب الوزارة، اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات، والمهندس شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، وعدد من قيادات الشركتين.