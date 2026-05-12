بيكهام يبدأ مرحلة العلاج الطبيعي للتعافي من إصابة الضامة

أدى أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيل بدني على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء ‏على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي يوم الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مجموعة المنافسة على اللقب، في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد جاب الله في تصريحات نقلها الموقع الرسمي إن بيكهام ينفذ برنامج علاج طبيعي، بعد أن تعرض للإصابة بشد في العضلة ‏الضامة خلال مشاركته في مباراة إنبي الأخيرة ببطولة الدوري.‏

وخاض الأهلي مرانًا قويًّا على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة اليوم، الثلاثاء، في إطار الاستعداد لخوض مباراة ‏المصري التي تجمع الفريقين يوم 20 مايو الجاري في ختام منافسات الموسم.‏