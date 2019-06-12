الليبراليون في البرلمان الأوروبي يغيرون اسمهم إلى «رينيو يوروب»

قررت المجموعة الليبرالية في البرلمان الأوروبي، والتي تضم مجموعة "ايه ال دي اي" السابقة وحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تغيير اسمها إلى "رينيو يوروب" (جددوا أوروبا)، حسبما قال زعيم المجموعة جاي فيرهوفشتاد اليوم الأربعاء.

وأوضح فيرهوفشتاد في بيان صحفي: "مجموعتنا الجديدة أقوى من أي وقت مضى ولديها فرصة فريدة لتشكيل أوروبا... هناك الكثير من العمل للقيام به. مهمتنا تجديد أوروبا. لدينا الإلهام لبناء أوروبا حرة ونزيهة".

وفي أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الشهر الماضي، ثمة مفاوضات مكثفة بين الجماعات السياسية الرئيسية وبين زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن المناصب الرئيسية في قيادة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية.

ورشحت مجموعة "رينيو يوروب"، التي جاءت في المركز الثالث بحصولها على أكثر قليلًا من 14 بالمئة من إجمالي الأصوات، مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد مارجريت فيستاجير لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية. ويضم المرشحون للمنصب أيضا عضو البرلمان الأوروبي مانفرد فيبر، من حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، ونائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانز، الذي ينتمي للاشتراكيين الأوروبيين.