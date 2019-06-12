«التنمية المحلية»: 6 ملايين جنيه لتطوير كنيسة المعادي ضمن برنامج مسار العائلة المقدسة

قال المتحدث باسم التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم: إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة ووزارة السياحة والكنيسة لتطوير كنيسة المعادى والمنطقة المحيطة بها بتكلفة 6 ملايين جنيه، ضمن مخطط تطوير مسار العائلة المقدسة.



وأضاف قاسم، فى تصريحات، لـ «الشروق»، أنه تم تطوير منطقة مصر القديمة، وإزالة مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويله إلى حديقة مفتوحة يتم تطويرها ليصبح متصلا سياحيا بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة التجريبية لمسار العائلة المقدسة والتى تشمل محافظتى البحيرة والقاهرة، موضحا أنه فيما يتعلق بمحافظة البحيرة تم رصف وتوسعة الطريق المؤدى إلى الأديرة الثلاثة بمنطقة وادى النطرون بالمحافظة وهم دير البرامواس والسريان والأنبا بيشوى، بطول 1,5 كيلو متر بتكلفة 3,4 مليون جنيه، علاوة على زراعة 250 نخلة من أصل 1200 وجار زراعة باقى العدد بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة دمنهور.



ولفت إلى أنه تم تصميم ثلاث مخيمات تعود إلى العصور القبطية القديمة كنقاط استراحة للسائحين على الطريق المؤدى إلى الأديرة الثلاث بالتعاون مع قسم الأثار بكلية الآداب، بجانب تزويد الطريق بلوحات إرشادية موضح عليها أيقونة العائلة المقدسة والتى توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل مدينة وادى النطرون بطريق القاهرة إسكندرية».



ونوه إلى أن مسار العائلة المقدسة مشروع قومى بدأ بمباركة «بابا الفاتيكان»، وإعتماده كأيقونة حج إلى مصر، ضمن رحلات الحج السياحى، موضحا أن مباركة البابا بمثابة دعوة للحجاج الكاثوليك حول العالم لأداء شعائرهم الدينية فى مصر.



وأشار إلى أن مسار العائلة المقدسة يمثل نقاط التوقف للعائلة المقدسة خلال رحلة هروبها إلى مصر، ويمتد المسار من نقطة الدخول عند رفح فى الشمال الشرقى عبر منطقة الدلتا، ثم القاهرة إلى وادى النطرون، مرورا بالمنيا ثم أسيوط، ويعد أطول مسار حج فى العالم داخل الدولة.