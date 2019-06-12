البترول: تنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 15 مليار دولار حتى منتصف 2022

مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعى بغرب المتوسط فى الربع الثالث

تستهدف مصر تنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة، باستثمارات 15 مليار دولار حتى منتصف عام 2022، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.

جاء ذلك فى كلمته خلال لقائه بمجلس الأعمال الفرنسى فى باريس، على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى حول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى حضره مسئولو 40 شركة فرنسية بمجلس الأعمال الفرنسى، وفق بيان للوزارة أمس.

وأوضح الملا، أن مصر نفذت 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز الطبيعى حققت من خلالها الاكتفاء الذاتى وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى، أهمها حقول ظهر وغرب دلتا النيل ونورس وآتول باستثمارات 21 مليار دولار تنتج نحو 6.8 مليار قدم مكعب غاز يوميا إلى جانب 41.3 ألف برميل متكثفات يوميا ساهمت فى زيادة انتاج الغاز الطبيعى محليا بنسبة 50% فى 2018 مقارنة بـ 2016 ثم تتضاعف العام المقبل بنسبة 100% مقارنة بالفترة نفسها.

وأكد ضرورة دعم جهود تحقيق أمن الطاقة بشراكة قوية وفاعلة تحقق مصالح الجميع سواء المنتجون أو المستهلكون وتلبى الطلب المتزايد على مختلف مصادر الطاقة لتحقيق آمال وطموحات الدول والشعوب فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشى.

ولفت إلى أن مصر تمتلك فائضا من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية السابقة، لافتا إلى نجاحها خلال شهر يونيو الحالى فى تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية فى تاريخها بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

وتابع أن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى فى منطقة غرب المتوسط خلال الربع الثالث من العام الحالى، مشيرا إلى أهمية مشروعات المسح السيزمى التى نفذتها مصر فى غرب المتوسط والبحر الأحمر والتى تفتح آفاقا جديدة أمام الشركات العالمية للعمل بهاتين المنطقتين.

وعلى مستوى تطوير صناعتى التكرير والبتروكيماويات، قال الملا: إنه تم تنفيذ 5 مشروعات للتوسعات الجديدة فى معامل التكرير بإجمالى استثمارات 4.6 مليار دولار، وجار تنفيذ 6 مشروعات بإجمالى استثمارات 7 مليارات دولار خلال 4 سنوات، بما يسهم فى زيادة طاقة التكرير بالمعامل المصرية إلى أكثر من 41 مليون طن سنويا.

وأضاف أن تنفيذ أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات باستثمارات نحو 4 مليارات دولار ساهم فى زيادة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية بنسبة 80% خلال السنوات الأربع الماضية مقارنة بالفترة من (2011 ــ 2015)، وأنه جار تنفيذ 4 مشروعات جديدة لصناعة البتروكيماويات باستثمارات نحو 1.5 مليار دولار، ودراسة إنشاء مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين باستثمارات نحو 8.5 مليار دولار.