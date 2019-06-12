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أمير مرتضى: جروس لا يجيد التعامل مع اللاعب المصري

تصوير: أحمد عبد الجواد
تصوير: أحمد عبد الجواد
الشروق
نشر فى : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 12:35 ص | آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 12:36 ص

تحدث أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك عن كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية: "نعرف منذ 3 أشهر أن جروس راحل عن نادي الزمالك ويملك عرضًا ماليًا من نادٍ أكبر بكثير من عرض الزمالك".

وأضاف:"كان لا يمكن أن نقول ان جروس سيرحل في الفترة الماضية بسبب مباريات الفريق في الكونفدرالية والدوري".

وواصل: "جروس جاء لنادي الزمالك بحثًا عن التألق وزيادة قيمته المالية مرة أخرى للعودة إلى الخليج من جديد، قرار اختيار خالد جلال بديلًا لجروس كان متفق عليه منذ فترة".

واختتم:"جروس لديه مميزات وعيوب كنا نحاول تفاديها، وكان من عيوبه طريقة التعامل مع اللاعب المصري، ولم نتكلم مع جروس في أي فنيات، ولكن في النهاية جروس نجح مع الفريق".


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