أمير مرتضى: جروس لا يجيد التعامل مع اللاعب المصري

تحدث أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك عن كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية: "نعرف منذ 3 أشهر أن جروس راحل عن نادي الزمالك ويملك عرضًا ماليًا من نادٍ أكبر بكثير من عرض الزمالك".

وأضاف:"كان لا يمكن أن نقول ان جروس سيرحل في الفترة الماضية بسبب مباريات الفريق في الكونفدرالية والدوري".

وواصل: "جروس جاء لنادي الزمالك بحثًا عن التألق وزيادة قيمته المالية مرة أخرى للعودة إلى الخليج من جديد، قرار اختيار خالد جلال بديلًا لجروس كان متفق عليه منذ فترة".

واختتم:"جروس لديه مميزات وعيوب كنا نحاول تفاديها، وكان من عيوبه طريقة التعامل مع اللاعب المصري، ولم نتكلم مع جروس في أي فنيات، ولكن في النهاية جروس نجح مع الفريق".