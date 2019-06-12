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رئيس وزراء مالي يدعو لتسريع وتيرة الأمن والاستقرار في بلاده

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 12:07 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 12:07 م

قال رئيس الوزراء المالي بوبو سيسي: "إن الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته عشرات المواطنين وسط مالي قبل يومين يدعو لتسريع وتيرة الأمن والاستقرار بالبلاد".

وأضاف سيسي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المالية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن ما جرى يدعو لتعزيز وتسريع الجهود الأمنية والاقتصادية والسياسية من أجل السلام والمصالحة، مشيرا إلى أن المحنة التي تصيب بلاده صعبة وتؤذي الضمير الإنساني وتذكر بالرعب والهمجية.

يذكر أن وزارة الدفاع في باماكو عاصمة مالي أعلنت - في بيان أمس الأول الاثنين- أن 95 شخصا على الأقل قتلوا، وفقد 19 آخرون في هجوم استهدف إحدى القرى التي تنتمي إليها قبيلة دوجون وسط البلاد.

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