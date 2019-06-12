وفاة طفل متأثرا بإصابته بفيروس الإيبولا في أوغندا

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توفى طفل / 5 أعوام/ متأثرا بإصابته بفيروس الإيبولا في أوغندا، بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، وذلك بعد فترة قصيرة من تأكيد أن الصبي يعد أول حالة إصابة عابرة للحدود من الكونغو التي تشهد تفشي للفيروس.

وكتب مقر المنظمة في أوغندا تغريدة قال فيها " المريض الصغير /5 أعوام/ أول مريض مصاب بالإيبولا توفى الليلة الماضية" مضيفة أنه تأكد إصابة حالتين آخرتين بالفيروس في البلاد.

وقالت المنظمة إن الصبي جاء إلى أوغندا قادما من الكونغو بصحبة والدته.

ويشار إلى أن شرق الكونغو يشهد أسوأ ثاني تفشي لمرض الإيبولا في التاريخ، حيث توفى أكثر من ألف شخص بسبب الفيروس.

وقالت وزارة الصحة الأوغندية إن الصبي كان يعاني من القيئ والاسهال والصداع والإرهاق وألم في المعدة وذلك أثناء نقله للمستشفى.

وقالت منظمة الصحة إنه تم عزل الصبي، ونشرت السلطات فرق الاستجابة السريعة في المنطقة.

قالت وزارة الصحة في أوغندا في بيان إنه ثبت إصابة شقيق الصبي /3 أعوام/ وجدته / 50 عاما/ بفيروس الإيبولا. كما جرى عزل سبعة أشخاص آخرين في مركز رعاية صحية.

قالت وزيرة الصحة جين اسينج " رصدنا سبع حالات يشتبه إصابتها بالفيروس وثلاث حالات مؤكدة. ومن بين الثلاثة حالات، توفيت حالة".

وأعلنت حكومة أوغندا أن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة والوقاية من الأمراض سوف تقوم بحملة تطعيم ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بتعامل أوغندا السريع مع أول حالة إصابة مؤكدة بالإيبولا.

وكتب تغريدة قال فيها " أوغندا قامت بتطعيم نحو 4700 من العاملين في مجال الصحة في 165 منشآه صحية، وذلك في إطار الاستعداد لحالات محتملة مصابة بالإيبولا قادمة من الكونغو التي تشهد تفشي الفيروس".