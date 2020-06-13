الخارجية البحرينية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا غرب كابول

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا غرب كابول بجمهورية أفغانستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا والحكومة الأفغانية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



وأكدت وزارة الخارجية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية أفغانستان، وتضامنها معها في جهودها الكبيرة لأجل مكافحة الإرهاب، مشددة على موقف المملكة الراسخ المناهض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب والداعي لضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع دول العالم من أجل القضاء على الإرهاب.