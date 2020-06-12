الشرطة الفرنسية تحتج ضد إجراءات مقرر تنفيذها للتعامل مع السلوك العنصري

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن ضباط الشرطة وضعوا الأصفاد على الأرض في العديد من المدن الفرنسية يوم الخميس في احتجاج رمزي ضد الإجراءات المقرر تنفيذها للتعامل مع الحوادث العنصرية.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانر في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه في المستقبل، سيكون بمقدور قادة الشرطة النظر في إيقاف الضباط إذا كانت هناك إدعاءات موثوقة ضدهم بانتهاجهم سلوكا عنصريا.

بالإضافة إلى ذلك، سيجري إيقاف أسلوب الخنق المثير للجدل المستخدم في الاعتقالات.

والتقى كاستانر، أحد كبار المقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع ممثلي نقابة موظفي الشرطة في وقت سابق يوم الخميس.

وأثار الموت العنيف لجورج فلويد أثناء احتجاز الشرطة له في الولايات المتحدة جدلاً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في فرنسا.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع الفرنسية للاحتجاج على حالات وفاة أشخاص أثناء الاعتقال أو أثناء احتجازهم لدى الشرطة في البلاد.

كما أثارت تعليقات عنصرية يُزعم أنها صدرت عن ضباط شرطة في مجموعة عبر فيسبوك الغضب أيضا.