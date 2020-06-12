«زراعة الرئتين»تنقذ حياة أمريكية مصابة بكورونا

أعلن مستشفى "نورث وسترن" التذكاري بشيكاغو، نجاة شابة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد خضوعها لعملية زراعة الرئتين بالمستشفى الاسبوع الماضي، لتعد أول مصابة تخضع لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة بعد أن تسبب الوباء القاتل في دمور رئتيها.

وقال الدكتور أنكيت بهارات رئيس قسم جراحة الصدر والمدير الجراحي لبرنامج زراعة الرئة في مستشفى "نوث ويسترن" لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: " أستيقظت المريضة وأبتسمت وأجرت مكالمة بالصوت والصورة مع أسرتها".

وأضاف بهارات أن "الشابه التى تبلغ من العمر 20 عاما، لا تعاني من أي أمراض صحية خطيرة" وتابع: "لا يزال أمامها مشاور طويل عليها أن تقطعه لكنها تتعافى".

وتابع : "مدة هذه العملية الجراحية دائما ما تستغرق 10 ساعات لكن هذه العملية استمرت لعدد ساعات أكبر من المتوقع"، موضحا السبب وراء ذلك حالة الالتهاب التي تركت رئة المريضة "ملتصقة بالكامل بالأنسجة المحيطة بها والقلب والقفص الصدري والحجاب الحاجز"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال المسؤولون بالمستشفى أن الشابة لا زالت على جهاز التنفس الصناعي، فعلى الرغم من أن الرئتين المزروعتين سليمتين إلا أن الفيروس القاتل ترك عضلات صدرية ضعيفة جدا بشكل جعلها لا تقوى على التنفس بشكل مستقل.

وقال بهارات إن عملية الزراعة كانت فرصتها الوحيدة للبقاء على قيد الحياة. وأكد الفريق الطبي أنه على الرغم من أن هذه العملية من الممكن أن تنقذ بعض من أصحاب الحالات الحرجة من المصابين بكورونا، إلا أن خيار عملية الزراعة "ليست لكل مرضى كوفيد-19"، موضحا "نتحدث عن المرضى الصغار في السن نسبيا".

وأشار الطبيب إلى أن بعض المستشفيات أعربت عن رغبتها في نقل المصابين بكورونا لـ"نورث ويسترن" لإجراء عمليات زراعة الرئة. وقال بهارات إن أخبار نجاح عملية الزراعة بالنسبة لهؤلاء المرضى "بالتأكيد ستعطيهم أملا جديدا".

لم تكن هذه أول مرة يلجأ خلالها الأطباء لعملية زراعة الرئة لإنقاذ مريض كوفيد-19. وقال أطباء في مستشفى بفيينا أن إمرأة (45 عاما) كانت تعاني من "دمور رئوي لا يمكن شفاؤه" أصبحت أول مريضة أوروبية تنجو بواسطة هذه العملية.

وذكر بيان صادر عن المستشفى إن المرأة كانت تعاني من فشل الجهاز التنفسي الحاد بعد 8 أسابيع من إصابتها بكورونا.

وقال والتر كليبتكو، الذي يقود قسم الجراحة في جامعة فيينا الطبية إنه بفضل عملية زراعة الرئة "بالغة التعقيد"، استطاعت المرأة أن تنجو من وضع صحي ميؤس منه.