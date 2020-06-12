عمان تسجل 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

أعلنت ‏وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 470 لعمانيين و 647 لغير عمانيين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في السلطنة إلى 21071 حالة.

وأضافة الوزارة، أن السلطنة سجلت سبع وفيات جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 96 حالة، في حين تماثل للشفاء 7489 حتى الآن، من ضمنهم 866 خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 7.27 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 413 ألف حالة.