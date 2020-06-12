متحدث الوزراء يرجح تراجع معدل إصابات كورونا مطلع يوليو حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية

رجح المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا مطلع يوليو المقبل، لكنه أوضح أن الأمر متعلق بمدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وقال إن شراسة فيروس كورونا قلت مقارنة بقوته من 3 أشهر، لافتا إلى أن 85 % من الإصابات بسيطة وتستجيب للعلاج المنزلي.



وأكد متحدث مجلس الوزراء - في تصريح لبرنامج (مساء دي أم سي)، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان - أن جميع قرارات الحكومة تراعي في المقام الأول صحة المواطن، وكذلك مراعاة من تضرر بسبب فيروس كورونا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تعمل دائما على الموازنة بين هذين الأمرين.



وقال المتحدث إن فتح الأندية خلال الفترة من 15 وحتى 30 يونيو لغرض تلقي الاشتراكات وتجديدها فقط على أن تقوم النوادي بأعمال الصيانة اللازمة تمهيدا لعودة النشاط الرياضي في وقت لاحق.



وحول عودة الصالات الرياضية، قال متحدث الوزراء إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة فتح الصالات الرياضية، وأن هذا القرار تم تأجيله لحين نهاية شهر يونيو الجاري، لافتا إلى أنه من المرجح أن يكون هناك قرارا بالفتح التدريجي للأنشطة الرياضية، بما فيها صالات الألعاب الرياضية.



وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد إن عودة النشاط الرياضي مرتبط بالتزام الأندية بالضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة وبمراجعة من وزارة الصحة، لافتا إلى أنه من المرجح عودة الأنشطة الرياضية فيما يخص المسابقات آخر شهر يوليو المقبل.



وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تقليص ساعات حظر سير المواطنين جاء من أجل تسهيل تحرك العاملين والموظفين، لا سيما من يعمل خارج محافظته.



وأضاف أن مسألة تشديد الإجراءات لمواجهة كورونا يضر بالاقتصاد والتجربة أثبتت ذلك في عدة دول، مبينا في الوقت ذاته أن الدول التي قامت بتشديد الإجراءات سجلت أعدادا كبيرة من الاصابات، لافتا إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات وارتداء الكمامة سيساعد في عدم تقييد حركة المواطن.



وقال إن الحكومة بدأت في طرح الكمامات القماش في الأسواق بسعر 5 جنيهات للكمامة، وهي صالحة للاستخدام لمدة شهر وذلك بغسيلها وتطهيرها يوميا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إجمالي المطروح من تلك الكمامات 8 ملايين كمامة شهريا، وستصل إلى كافة مناطق الجمهورية وتوفيرها للجميع.



وحول فتح دور العبادة، قال متحدث مجلس الوزراء إنه في حال اتخاذ قرار فتح دور العبادة سواء في الأول من يوليو أو قبل ذلك بناء على المعطيات، ستبدأ الحكومة بالمحافظات الأقل بعدد الإصابات وسيكون الفتح تدريجيا على مستوى الجمهورية.



وأشار إلى أن التدرج جرى تطبيقه في فتح السياحة، مبينا أن السياحة الخارجية عندما ستأتي الفترة القادمة ستعود في ثلاث محافظات اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، لافتا إلى أن ضوابط عودة السياحة الخارجية ستتعلق بجنسية السائحين ومدى انتشار الفيروس فيها، وكشف أن مصر واليونان من أكثر الدول التي ستكون مقصدا سياحيا خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أن هناك وسائل جذب للسياحة منها: أن تكون التأشيرة مجانيا فيما يخص السائحين القادمين للمحافظات السياحية وهي 6 محافظات، مبينا أن هذا الإجراء يعد الأول في تاريخ مصر.