سحب رخص القيادة من سائقين غير ملتزمين بارتداء الكمامات في مطروح

أجرى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جولة ميدانية اليوم الجمعة، شهدت سحب عدد من رخص القيادة وتوقيع غرامات مالية على سائقي سيارات السرفيس والأجرة، لعدم التزامهم بارتداء الكمامات، بالإضافة إلى قائد سيارة ملاكي لعدم التزامه بقواعد وقوانين المرور أثناء مشاركته في حفل زفاف.

وتفقد المحافظ موقف سيارات الكيلو 2 وشركة أتوبيس غرب الدلتا، مع التشديد على المتابعة الدورية من خلال إدارة المرور ومباحث المرور وإدارة المواقف وشركة غرب الدلتا والتنبية على جميع السائقين وتغليط معاقبة أي مخالف مع فرض غرامات.

وأوقف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أحد السائقين على كورنيش المدينة خلال موكب عرس لقيامه بحركات استعراضية دون التحكم في عجله القيادة وعدم المبالاة بما يعرض حياة المواطنين المحيطين للخطر، وتم إيقاف صاحب السيارة والقبض عليه وحجزه بقسم الشرطة مع استكمال التحقيقات لعرضه على النيابة العامة.