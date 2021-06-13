الجزائر: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 10% حتى الساعة الواحدة

(د ب أ)

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، هذا السبت ، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 02ر10 في المئة حتى الساعة الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي.

وأضاف شرفي خلال لقاء صحفي عقده بمقر السلطة بالجزائر العاصمة أن نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات عبر كامل التراب الوطني بلغت 02 ر 10 في المئة حتى الساعة الواحدة زوالا بما يعادل 2 مليون و 357 ألفا و 533 ناخبا .

وأشار شرفي إلى أن نسبة المشاركة في أوساط الجالية الجزائرية بالخارج بلغت 70 ر3 في المئة حتى الساعة الواحدة زوالا، فيما بلغ عدد المصوتين 33 ألفا و 404 ناخبين .

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات قد بلغت 78ر3 في المئة حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.