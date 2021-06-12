الزعيم الكوري الشمالي: اتخاذ حالة التأهب القصوى ضد الوضع في شبه الجزيرة الكورية

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون ضرورة اتخاذ حالة التأهب القصوى ضد الوضع «سريع التغير» في شبه الجزيرة الكورية، مشددا على أنه يتعين على الجيش الشعبي أن ينفذ سياسات الحزب المتعلقة ببناء الجيش، دون ذرة من الانحراف، وأن يظل في حالة تأهب قصوى للوفاء بمهمته في الدفاع بحزم عن سيادة وأمن البلاد.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم السبت خلال ترؤس كيم اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم، والذي تم خلاله مناقشة المهام اللازمة لتحقيق منعطف جديد في العمل الشامل للدفاع الوطني بالإضافة إلى تحليل الوضع القائم لعمل الجيش الشعبي، وتحديد المهام الاستراتيجية التي يجب التمسك بها دائمًا وسبل تطوير القوات المسلحة الثورية.

وترأس كيم الاجتماع قبل الجلسة الكاملة للجنة المركزية لحزب العمال، التي قالت كوريا الشمالية إنها ستنعقد في أوائل يونيو لاتخاذ «إجراءات حكومية إضافية لحل المشكلات المعلقة الملحة للعمل الاقتصادي».

ومن المتوقع أن تكشف كوريا الشمالية عن توجهاتها السياسية بشأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بعد استكمال واشنطن لمراجعة سياساتها بشأن كوريا الشمالية مؤخرًا.