7 مليارات جنيه استثمارات MBG للتطوير العقارى فى السوق العقارية المصرية

عمرو العدل: الشركة تطرح أول مركز طبى متكامل فى العاصمة الإدارية باستثمارات مليار جنيه

كريم مأمون: خطط تسويقية لجذب شرائح العملاء من راغبى السكن والاستثمار لمشروعات الشركة

قال الدكتور عمرو العدل الرئيس التنفيذى لشركة «MBG» للتطوير العقارى إن حجم استثمارات الشركة فى السوق العقارية تتجاوز 7 مليارات جنيه موزعة فى العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الدلتا وتسعى شركة «MBG» للتطوير العقارى لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة ضمن استراتيجيتها الجديدة.

أضاف إن الشركة وضعت خطة استراتيجية جديدة تستهدف من خلالها إعادة هيكلة للشركة وضخ استثمارات جديدة فى السوق العقارية عبر طرح مشروعات جديدة وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح العدل أن التعاقد مع «كريم مأمون» رئيسا للقطاع التجارى بالشركة يأتى ضمن خطة الشركة لاستقطاب الكفاءات فى القطاع العقارى خاصة أن مأمون نجح خلال فترة قصيرة فى تحقيق نتائج قوية فى سوق العاصمة الإدارية بجانب الشركات التى ساهم فى وضعها مصاف شركات التطوير العقارى بالإضافة إلى النتائج البيعية التى حققها.

لفت العدل أن الشركة بصدد إطلاق مشروعين جديدين فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الشهر المقبل تضاف لمحفظة الشركة وسيتم الإعلان عن تفاصيلهما قريبا.

توقع الرئيس التنفيذى لشركة «MBG» للتطوير العقارى أن يحقق «القطاع التجارى» بالشركة الخطة البيعية المستهدفة خاصة أنه سيتم آليات تسويقية جديدة تتناسب مع أوضاع السوق الحالية وجذب شرائح العملاء المستهدفين بمشروعات الشركة.

من جانبه قال كريم مأمون رئيس القطاع التجارى بشركة «MBG» للتطوير العقارى «إنه سعيد بالتعاقد مع شركة تطوير عقارى بحجم «MBG» لما تمتلكه من محفظة عقارية وملاءة مالية قوية تضمن لها المنافسة بقوة فى السوق العقارية خاصة العاصمة الإدارية الجديدة».

أوضح مأمون أنه تم وضع دراسة تسويقية متكاملة لمشروعات الشركة قيد التطوير والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة بهدف تحقيق المستهدف من المبيعات التعاقدية، بالإضافة إلى وضع خطط تسويقية جديدة تهدف لجذب شرائح العملاء من راغبى السكن والاستثمار لمشروعات الشركة.

تابع مأمون أن الشركة تخطط لطرح منتج عقارى جديد فى العاصمة الإدارية من خلال مشروعين بمنطقة الداون تاون ويجرى حاليا إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتصميمات الهندسية للمشروعين ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل نهاية الشهر الجارى.

وتطور شركة «MBG» للتطوير العقارى مشروع «PUKKA» السكنى والمقام على مساحة 41 فدانا ويضم 42 مبنى بنسبة مبان لا تتجاوز 22% وتنفذ الشركة أول مركز طبى متكامل بالعاصمة الإدارية باستثمارات مليار جنيه.