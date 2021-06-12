10 آلاف طالب يبدأون الأسبوع الثاني من امتحانات نهاية العام بألسن عين شمس

بدأت كلية الألسن بجامعة عين شمس، أسبوعها الثاني من امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وأجرت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أول جولاتها للأسبوع الثاني من الامتحانات في جو من الهدوء لعدد ١٠٨٦٩ طالب و طالبة، على مدار ثلاثة أيام إسبوعيًا لكل فرقة، مقسمين على فترتين في اليوم.

وشهد الأسبوع الأول من الامتحانات، بحسب بيان صحفي من جامعة عين شمس، تطبيق الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان بمسافة لاتقل عن متر ونصف المتر.

وكانت إدارة الكلية قد اتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة امتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بوضع خطة استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش وتعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات، و توفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد.

ورفع الأطباء بالمركز الطبي برفع حالة الاستعداد لأى حالة طارئة أثناء الامتحانات، كذلك تم تعقيم قاعات الامتحانات، وجميع الكنترولات، ورفع درجات الاستعداد التام من قبل أفراد الأمن والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.