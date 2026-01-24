اتجاه لزيادة الأجانب في الدوري السعودي بداية الموسم المقبل

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراء تعديل جديد على لوائح دوري روشن للمحترفين، يقضي بزيادة عدد اللاعبين الأجانب اعتبارًا من الموسم الكروي المقبل.

ووفقًا لما كشفته منصة «ثماني» السعودية، فإن هناك توجّهًا قويًا داخل الاتحاد السعودي لرفع عدد المحترفين الأجانب في كل فريق إلى 10 لاعبين بدلًا من 8 المعمول بهم حاليًا.

وأوضحت المنصة أن المقترح يتضمن السماح بمشاركة 10 لاعبين أجانب في مباريات الدوري، على أن يكون 8 لاعبين دون قيود عمرية، إلى جانب لاعبين اثنين مسجلين ضمن فئة المواليد، بشرط أن تكون عقودهما ممتدة مع الأندية.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الاتحاد السعودي إلى رفع مستوى المنافسة الفنية للدوري وتعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.

ويُذكر أن نادي الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 44 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة.