وزير الدفاع التركي: تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على أن "تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا"، موضحا أن القوات التركية متواجدة فيها بدعوة من حكومة طرابلس، وأنها تقوم بأنشطة التعاون والتدريب والتشاور العسكري بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي.

وأكد أكار أن بلاده تواصل سعيها في سبيل وصول ليبيا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، وأن هدفها ضمان وحدة هذا البلد وإرساء السلام والاستقرار فيه، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم السبت.

جاء تصريحات أكار في كلمة خلال مخاطبته لأفراد الفرقاطة التركية "TCG Gelibolu" العاملة قبال سواحل ليبيا.

ووصل وزير الدفاع التركي أمس الجمعة إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس قادما من صقلية الإيطالية، حيث كان في استقباله مسؤولون أتراك وليبيون.

وزار أكار مقر قيادة القوات التركية العاملة في ليبيا، ومن ثم استقل مروحية وتوجه إلى الفرقاطة "TCG Gelibolu"

وأكد أكار في حديثه أمام أفراد البحرية، على وجود روابط أخوة تمتد لـ 500 عام بين تركيا وليبيا، وقال :" نقف إلى جانب أشقائنا الليبيين".

وأكد استمرار بلاده في تقديم الدعم للقوات الليبية سواء عبر التدريب أو المساعدة أو تقديم المشورة، من أجل وصولها إلى المعايير الدولية.

وشدد أكار على أهمية المحافظة على "ليبيا واحدة"، مؤكدا أن المشكلة في هذا البلد تتمثل حسب قوله في اللواء المتقاعد، خليفة حفتر وداعميه.

ولفت إلى أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا وتقديم الدعم انطلاقا من مفهوم "ليبيا لليبيين".