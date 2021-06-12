بروكوبينكو لاعبة بيلاورسيا تحصد ذهبية فردي سيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث وتتأهل لأولمبياد طوكيو

نجحت لاعبة منتخب بيلاروسيا انستاسيا بروكوبينكو في اقتناص الميدالية الذهبية في منافسات فردي سيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة لأولمبياد طوكيو لأول 3 مراكز والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 وحتى 14 يونيو على ملاعب ستاد القاهرة الدولي.

واستطاعت اللاعبة حصد المركز الأول بعدما جمعت 1353 نقطة لتتأهل لأولمبياد طوكيو، وجاءت في المركز الثاني الفرنسية ايلودي كلوفيل في برصيد 1341 لتحصد الميدالية الفضية وتتأهل لأولمبياد طوكيو، وفي المركز الثالث جاءت ميشيل جولياس لاعبة المجر برصيد 1339 نقطة لتحصد برونزية الفردي وتتأهل لأولمبياد طوكيو.

وفي منافسات الفرق حصد منتخب ألمانيا الميدالية الذهبية ومنتخب المجر الميدالية الفضية ومنتخب بيلاروسيا الميدالية البرونزية.

واحتلت هايدي عادي لاعبة منتخب مصر للخماسي المركز الـ 28 برصيد 1238 نقطة.

وقام بتسليم الجوائز وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي و كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث و المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث و النائبة أية مدني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث والدكتور شادي عبد العزيز رئيس قسم النشاط الرياضي والتسويق بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويقام غدًا نهائي فردي الرجال حيث يمثل مصر الرباعي أحمد الجندي وإسلام حامد ومهند طارق وأحمد أشرف.

ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو 2020.

ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.