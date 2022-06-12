قطر توقع اتفاقا لزيادة قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا

أعلن وزير الطاقة القطري، سعد شريدة الكعبي، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاق بين شركة قطر للطاقة وشركة «توتال إنرجيز»، لمشروع توسعة شرق حقل الشمال.

وقال وزير الطاقة القطري، إن «مشروع توسعة حقل الشمال، سيزيد القدرة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأأنباء القطرية «قنا»، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، استقبل نائب الأمير القطري عبدالله بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويانيه والوفد المرافق، وذلك للسلام عليه بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وشركة توتال، وسبل تعزيز الشراكات الثنائية القائمة.